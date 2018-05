Alessia Marcuzzi ha detto no e non sarà lei ad affiancare Nicola Savino e la Gialappa’s Band nel programma di seconda serata delle reti Mediaset dedicato ai Mondiali di calcio. Era lei infatti la favorita per la conduzione della nuova trasmissione di Canale 5 sui Modniali di Russia 2018, ma nelle ultime ore la bellissima bionda ha detto no perchè Mediaset le ha prospettato un nuovo programma-evento.



Chi prenderà il suo posto? Il toto-nome è partito da tempo ma ce n'è uno in particolare che sta riscuotendo grandi consensi. Si tratta di Belen Rodriguez che negli ultimi giorni sta facendo discutere anche per la sua relazione con il motociclista Andrea Iannone che, almeno secondo quanto fatto intendere dal grande ex-Fabrizio Corona è nuovamente in crisi. La spunterà lei? Per ora ecco Belen e Alessia nella nostra gallery.