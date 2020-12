quando riesce a spezzare l'egemonia genoana in campionato. Milan-Genoa ci regala anche l'opportunità di parlare di un torneo oggi dimenticato ma che agli inizi del XX secolo è stato molto importante nell'affermazione del gioco del calcio a Milano., giocato a Torino l'8 maggio 1898 e successivamente non aveva avuto grosse difficoltà aall'alba del XX secolo, quando oltre al titolo di campione d'Italia si era portato a casa anche la Challenge Cup, il trofeo che sarebbe spettato a chi avesse per primo vinto tre campionati. Il Genoa di fine secolo era la squadra da battere, la squadra che stava dominando il calcio italiano.sportiva per praticare anche in quella città il cricket e il football. Nascono così, tra il freddo e la nebbia, i rossoneri del, destinati a scrivere pagine indelebili del calcio italiano e non solo., figlio di Re Vittorio Emanuele II. Soprannominato dai simpatizzanti “Re buono” e dagli anarchici “Re mitraglia”, il Re Umberto I proprio. In realtà il sovrano dona la medaglia alla società milanese Esercito, la quale la mette in palio facendo organizzare alla società Mediolanum una giornata di gare podistiche all'Arena, con l'aggiunta anche di una gara calcistica. Il regolamento per la Medaglia del Re di football era quello in voga in quegli anni: prevedeva, cioè, che il trofeo sarebbe andato in modo permanente a quella società che avesse vinto per tre volte consecutive il torneo., con i bianconeri che conquistano il pass per la finale. Nella finale del pomeriggio il Milan vince con un gol per tempo.- Il 3 marzo del 1901 inizia la seconda edizione del torneo. Oltre alle tre squadre che avevano partecipato alla prima edizione si aggiunge il Genoa, la più forte delle sqaudre italiane. Nella sfida tra Milan e Mediolanum. Il risultato è di 5 a 0 per il Milan, ma due reti furono contestate dagli juventini, tanto che La Gazzetta dello Sport l'indomani commenta così:“(...) solo diremo che in un altro campo di giuoco e con altro giudice di campo, estraneo affatto ad ambedue le società concorrenti, l'esito della gara sarebbe certamente cambiato”.. A Milano piove anche quella domenica, ma la pioggia non impedisce ad oltre 300 persone – nutrita la presenza femminile – di assistere alla finale della seconda edizione della Medaglia del Re., ma la ripetizione di quell'incontro non verrà mai disputata. Milan e Genoa si incontreranno, ma solo nella finale del campionato, il 5 maggio, e in quell'occasione i rossoneri riusciranno a strappare per la prima volta il titolo di campione d'Italia al Genoa che, come leggiamo da La Stampa sportiva così delibera:“(...) constatato che il Milan-Club deve organizzare la gara sul proprio campo e constatato che il Genoa-Club mancò ai diversi appuntamenti datigli dal Milan-Club per ragioni non accettabili, si assegna a quest'ultimo la Medaglia del Re.”, battendo in finale il Football Club Torinese.