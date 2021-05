Theo Hernandez è uno dei migliori terzini sinistri al mondo. Rapido, potente, dotato di una grande accelerazione e buon dribbling. Può essere considerato il prototipo del terzino moderno perché sa difendere ed è letale in fase offensiva. I numeri raccolti nella sua seconda stagione al Milan raccontano quasi tutto: 8 gol e 8 assist in 45 partite tra tutte le competizioni., tra i due c'è un forte legame che va al di là delle dinamiche di campo. Ora Theo ha staccato la spina dopo aver smaltito, poi sarà tempo di nuove sfide con la maglia rossonera.Con una crescita costante come quella mostrata daLeonardo ha manifestato le proprie intenzioni all'agente del classe 1997, i contatti vanno avanti da diversi giorni. Ma al Milan non è ancora arrivata alcuna offerta scritta da parte del club francese. Secondo quanto risulta, Paolo Maldini vuole ripartire proprio da Hernandez in vista del ritorno in Champions League dopo 7 anni di attesa. L'ex Real Madrid non è sul mercato e, salvo offerte davvero clamorose, resterà in rossonero a lungo. considerando il contratto in scadenza nel 2024