Non un momento facile per, additato come uno dei capirivolta dell'ammutinamento del Napoli e vittima dei ladri nella giornata di ieri. All'allenamento a porte aperte al San Paolo il centrocampista brasiliano è stato tra i più bersagliati e, dopo il brutto episodio di ieri,"ADESSO BASTA !.e poi io vengo ogni giorno insultata sui social con parole dispettose.. questa settimana anche mentre faccio la spesa. Ieri sera si aggiunge questa paura enorme!Miei figli che piangevano terrorizzati! Da quando siamo arrivati a Napoli siamo stati accolti benissimo, ma ora la gente non puo' usare notizie false per fare così a una famiglia con bambini, questo non è calcio questo non è tifo...".