Ladei gamer, diventata recentemente una Asd, nel secondo anniversario della sua nascita oggi gioca allo, oggi. L'occasione è il triangolare calcistico conSi tratta di un evento reso possibile grazie al supporto diche ha lanciato l’iniziativa “Move for the planet”. L’obiettivo è incoraggiare le persone a trasformare l’attività sportiva in un’azione concreta per il pianeta. Come? Per ogni 10 minuti di movimento registrati sull’applicazione, Adidas donerà 1 euro a Common Goal.L’evento sarà a porte chiuse ma si potrà seguire in diretta dalle 16:00 sul canale Twitch della Juventus. La Nazionale GG ha anche diramato le convocazioni, tra cui figurano numerose realtà di spicco della scena competitiva. Danipitbull (vincitore della eSerie A proprio con Juventus|DSYRE, V3nom, Marco Brandino, Ribera, Insa e Flokox, giusto per citarne alcuni.