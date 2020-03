Lo smart working di Antonio Conte. L'allenatore dell'Inter è già al lavoro per costruire la squadra della prossima stagione. Ha basi solide e giovani: Skriniar, de Vrij, Bastoni, Barella, Sensi, Brozovic, Lukaku e Lautaro. Otto calciatori dall'età media bassa, il più vecchio è de Vrij, 28 anni.



La migliore espressione dell'Inter si è avuta con in campo Sensi: travolto dagli infortuni, ma la fiducia di Conte è intatta. Come intatte sono le convinzioni tattiche dell'allenatore: sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il 3-5-2 è un binario che non non sarà abbandonato, sarà la stella polare anche della squadra di domani. L'organizzazione tattica ha un valore troppo alto, gli esperimenti di difesa a quattro vanno considerati tali. Ed è in questo contesto "contiano" che deve inserirsi Eriksen, aiutandosi a ritrovare gli spunti dinamici che faceva vedere al Tottenham, e di conseguenza aiutando l'Inter e il suo allenatore a fargli spazio nel mondo nerazzurro.