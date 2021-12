Federico pensaci tu. La Juventus si affida a Pastorello per cercare di risolvere dei problemi che attanagliano la strategia in ottica mercato per il presente, soprattutto per il futuro. È Pastorello il nuovo agente di Federico Bernardeschi e Arthur, infatti. Ma se per quel che riguarda l'esterno della Nazionale ogni discorso sembra comunque rimandato a fine stagione, perché il giocatore ha espresso la volontà di restare in ogni caso fino a giugno anche se non dovesse nuovamente decollare la trattativa per il rinnovo, è il centrocampista brasiliano che a questo punto rappresenta un nodo da sciogliere nel minor tempo possibile.

L'ha inserito in lista Champions nonostante l'intervento di pulizia artroscopica che gli avrebbe fatto saltare l'inizio di stagione, da ottobre è tornato in gruppo, poi dopo il flop di Verona è stato sostanzialmente cancellato dalle rotazioni

. La soluzione va trovata in fretta, Arthur insieme ad Aaron Ramsey rappresenta il primo nome sulla lista dei cedibili per gennaio, su questo sta lavorando proprio Pastorello in sinergia con la Juventus.

- Si valutano destinazioni in Italia (

su tutte) e all'estero. Ma in Italia proprio l'ingaggio sta complicando ogni discorso anche di prestito prima che possa realmente iniziare,

Nel frattempo un sondaggio è arrivato dalla Liga, è quello del

, club che però potrebbe arrivare ad Arthur in prestito senza obblighi di riscatto. E una pista inglese è quella che conduce a Londra, con quell'

che già sta intensificando i contatti per Dejan Kulusevski. Juve in ogni caso aperta a tutto, anche a un prestito lungo, fare spazio nel monte ingaggi e nell'organico è ora una priorità.