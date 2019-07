La Roma ha presentato attraverso i propri canali ufficiali la nuova divisa da trasferta, che rimane quella tradizionale bianca con gli inserti giallorossi. La novità per questa stagione è rappresentata dal disegno, ossia dalle due saette che tagliano diagonalmente la maglia, ispirata alla mitologia dell'antica Roma e in particolare a Giove, il re degli dei. Per la squadra maschile il testimonial d'eccezione è stato il centrocampista Lorenzo Pellegrini, uno dei calciatori più chiacchierati in ottica mercato nelle ultime settimane ma che il club giallorosso punta a trattenere nel futuro prossimo.