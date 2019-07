Due club ci hanno provato per Bryan Cristante, centrocampista della Roma, esaltato da Daniele De Rossi nella sua conferenza stampa d'addio. Come riporta Il Tempo, però, Gianluca Petrachi, nuovo direttore sportivo del club capitolino, ha detto no alle due offerte arrivate al suo tavolo per l'ex Milan, Pescara, Atalanta e Benfica.