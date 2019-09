Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Al centro della puntata di oggi c'è l'esordio in Serie A con il Brescia di Mario Balotelli.



Contro la Juventus lo abbiamo rivisto in azione, fisicamente a posto ed estremamente concentrato. Una gara buona, non straordinaria, ma combattuta fino al 90esimo. Per ora il suo voto è 6. Potrà trasformarlo in 8, ma sappiamo che potrebbe anche essere da 4. Sta a lui tornare quello che è stato, seppur per troppo poco tempo.