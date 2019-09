Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Al centro della puntata di oggi c'è Leonardo Bonucci, che durante la partita tra Armenia e Italia è stato protagonista in negativo, con una simulazione che ha portato all'espulsione di ​Aleksandr Karapetyan.



L'ex rossonero ci è cascato ancora una volta. Già l'anno scorso, infatti, fu accusato di condotta antisportiva in occasione della sfida di Champions League tra Atletico Madrid-Juventus. ​L'auspicio che qualcuno gli faccia comprendere che così non si può andare avanti per sé stesso e per l'immagine di Juventus e Nazionale.