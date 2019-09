Torna l'appuntamento quotidiano di: un cappuccino con. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Oggi l'approfondimento è sul successo dell'Italia in Armenia.A questa squadra non si può chiedere di più: vincere in Armenia non era facile. A nessuna epoca appartiene il bel gioco:, proprio nel momento in cui le altre europee non hanno identità. E' un mix tra l'Italia die quella di, con un po' di sfacciataggine tipica di