Borja Mayoral, l'attaccante spagnolo della Roma, ha segnato 5 reti in campionato: un gol ogni 79', una media addirittura migliore a quella di Cristiano Ronaldo. Solo due attaccanti viaggiano a una media superiore, Muriel e Ibrahimovic. Soprattutto Mayoral ha realizzato più del doppio dei gol in media rispetto a Edin Dzeko. Il bosniaco ha avuto un rendimento altalenante e ha anche comportamenti discutibili, se è vero che Fonseca, con l'avallo della società, lo ha escluso dall'undici titolare. Dzeko sta disputando una stagione da 5 in pagella, non entriamo nemmeno nel merito del suo comportamento: per questo pensiamo che la Roma, qualora riuscisse a venderlo, farebbe un'operazione in linea con le sue esigenze.