Il senatore Pierferdinando Casini assieme alla collega Valeria Fedeli ha presentato un'interrogazione parlamentare chiedendo che vengano assegnati gli scudetti alle prime squadre delle varie classifiche dei vari campionati sportivi (ad esempio, nel calcio la Juventus e nel basket la Virtus Bologna). Ogni idea è rispettabile ma in questo momento è una proposta sconfortante: due senatori della Repubblica non hanno niente di meglio da fare in una situazione di tale difficoltà? Bisognerebbe occuparsi di questioni più serie, per questo Casini e la Fedeli sono da 2.