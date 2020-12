Una partita in cui non è riuscito a trovare il gol con la sua Inter, un post partita nervoso, con poche parole, scocciate, ai giornalisti. Antonio Conte esce, per il secondo anno consecutivo, alla fase ai gironi con i nerazzurri, non centrando gli ottavi distanti un solo gol. E ha manifestato la sua delusione sfogandosi coi giornalisti. ​ Anche il direttore di Calciomercato.com Stefano Agresti ha detto la sua in merito a quanto accaduto dopo l'eliminazione dell'Inter dall'Europa.