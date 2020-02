Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi.











Il VAR ha inciso moltissimo in questa giornata di campionato, il suo utilizzo o meno ha fatto la differenza. Da Verona-Juve, dove ha sanzionato un rigore per l'Hellas, ai mancati utilizzi in Napoli-Lecce e Parma-Lazio, due mancati utilizzi su Milik e Cornelius che hanno inciso sul risultato. Non va bene, è una metodologia sbagliata, al protocollo va abbinato buonsenso: chi non lo usa in casi eclatanti come Parma e Napoli merita il 2 in pagella.