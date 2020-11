Paulo Fonseca merita 8 in pagella, per quello che sta facendo in campionato: la Roma non ha mai perso, unica a non essere stata battuta dal Milan e ha fermato la Juve. Ma anche per quello che ha fatto la scorsa stagione, portando i giallorossi in Europa League nonostante un presidente inesistente e un direttore sportivo mandato via all'inizio del 2020. Fonseca sa navigare in acque complicate, non comprendiamo come venga messo in discussione.