Uno, due, tre... il telefono di Maurizio Mattioli squilla a vuoto. Mattinata triste, Roma piange uno dei suoi maestri: il giorno del suo ottantesimo compleanno se n'è andato Gigi Proietti . Era un uomo di teatro e grande cultura, conosceva Shakespeare come pochi e aveva un carisma unico". Tante lacrime versate da tre generazioni che l'attore è riuscito a unire tra una risata e l'altra."Mi dispiace perché ormai è passato qualche mese, durante i quali è stato anche ricoverato per la prima volta. Ultimamente si era chiuso un po' in se stesso, usciva poco e ad aggiornarmi sulle sue condizioni era un amico che avevamo in comune"."Guardavamo le partite sempre insieme, con quello che io chiamo un 'gruppo di pensiero'. Ci ritrovavamo sempre a casa di amici, sei/sette romanisti tra le quali c'era anche Massimo Ghini"."Era un pomeriggio tra amici, ci facevamo tante risate e ci scambiavamo opinioni sulla partita. Almeno due o tre campionati li abbiamo visti insieme ogni settimana. E riusciva sempre ad avere la battuta pronta in ogni occasione"."Uno vero, che quando perdeva si arrabbiava e rosicava, come tutti. Gli dava fastidio. Ricordo questo suo grande amore per la squadra, gli piaceva vedere le partite tutti insieme"."Ce ne sono state tantissime. Tra le migliori mi ricordo un paio di derby vinti, ma non mi chiedete quali perché non arrivo a tanto, e quelle con la Juve. Le sfide con la Lazio e i bianconeri, alla fine, erano sempre le più sentite"."No, per fortuna non ci è mai capitato. Magari sarebbe successo durante il progetto che stavamo preparando: avevamo inziato a lavorare a un nuovo spettacolo insieme a teatro, purtroppo non abbiamo fatto in tempo a realizzarlo. Magari ci riusciremo in un'altra vita, chissà... Io ci credo"."Mi viene in mente una sola parola: pensami Gì!".