Handanovic è da 4 in pagella, 4 come i punti che ha fatto perdere all'Inter nelle ultime due partite. Prima l'autogol contro il Napoli, poi l'errore con lo Spezia. Lo sloveno è un problema per l'Inter, ha perso molta della sua affidabilità, se i nerazzurri vogliono continuare il percorso di crescita, anche considerando l'età dell'ex Udinese, devono progettare un futuro con un nuovo numero uno. Che possa trasmettere sicurezza.