Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Nella "puntata" odierna, il focus è sulla situazione di Gonzalo Higuain, fuori dai piani della Juventus ma in gol contro il Tottenham, firmando la prima rete dell'era Sarri alla Juventus.



Il Pipita sa che è un peso, eppure gioca, si propone, segna ed esulta, dimostrando serietà e professionalità, cosa che non è da tutti. La Roma lo segue e sta vedendo di che pasta è fatto l'ex Milan e Chelsea, l'esubero che si mette in mostra. E che fa colpo su parte della tifoseria juventina, che lo rivorrebbe con sé. Senza fare nulla di straordinario, Higuain si merita un bel 7.