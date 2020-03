Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi.













I calciatori del Borussia Monchengladbach hanno preso una decisione davvero ammirevole, scegliendo di ridursi lo stipendio per agevolare il club che li paga ogni mese, in un momento davvero drammatico come quello che stiamo vivendo: un messaggio che arriva dalla Germania e che deve essere sottoposto ai nostri calciatori e al presidente dell'AIC Damiano Tommasi. I giocatori invece chiedono che sia lo stato a soccorrere il calcio, situazione impossibile visto le spese che il Governo deve sostenere. Il 'Gladbach ha tracciato la strada, la Serie A probabilmente non lo farà: i tedeschhi meritano comunque 10 in pagella.