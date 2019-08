Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Al centro della puntata di oggi c'è Mauro Icardi, fuori dai piani dell'Inter e che continua a dire no a tutte le offerte.



ICARDI DA 4 - L'Inter ha sbagliato nella gestione di Icardi: messo fuori completamente dai propri progetti, ora tocca all'ex numero 9 dell'Inter prendere una decisione. Ma qual è la verità nel rifiutare tutte le offerte? E' semplice autolesionismo o c'è la Juventus che gli "consiglia" di dire no a tutto? Le sue scelte sono incomprensibili e, per colpa di queste, si merita un 4!