Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Oggi si parla del Milan e del caos prodotto dalla dirigenza rossonera con il dt Maldini sul banco degli imputati.



Il Milan è un caos e anche disorganizzato. Maldini dice una cosa, Gazidis lo riprende poco dopo. È stata sbagliata la scelta dell'allenatore (non a caso è stato sostituito dopo sette partite), ma anche dopo il cambio i risultati non arrivano e molti acquisti non funzionano nonostante i tanti soldi spesi. La società è gestita in un modo che per il momento non funziona e Maldini si sta rendendo con che una cosa è parlare da fuori, un'altra è costruire un club che abbia una sua efficienza. Per il momento sta sbagliando molto, quasi tutto e per questo il suo voto è 4. Sperando che possa migliorare in forza.