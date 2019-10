Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Al centro della puntata di oggi c'è Lorenzo Insigne.



ATTEGGIAMENTO CHE NON VA - Un Lorenzo Insigne bizzoso: prima i problemi con il presidente De Laurentiis, che ha provato a cederlo (ma nessuno ha voluto pagare 60 milioni), poi quelli con Carlo Ancelotti. La personalità di Insigne racconta di un ragazzo che è rimasto a Napoli ma fatica a caricarsi la squadra sulle spalle. Forse sarebbe stato meglio che se ne fosse andato all'estero. In una realtà importantissima come quella partenopea serve un atteggiamento che lui non ha: il voto è 5.