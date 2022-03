Paulo Dybala per l'Inter è più di un'idea. Alla notizia che non rinnoverà e lascerà la Juventus a parametro zero Beppe Marotta ha drizzato le orecchie facendo già i primi passi verso l'argentino ( QUI i dettagli). Qualcuno continua a porsi qualche dubbio sul fatto che. Lo stipendio alto sarebbe un falso problema, perché Dybala costerebbe - più o meno - quanto quell'Alexis Sanchez che ha un'età diversa e sta esaurendo anche il tempo a disposizione per convincere la società nerazzurra.