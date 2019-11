Gabigol ha segnato i due gol che hanno regalato la Coppa Libertadores al Flamengo: milioni di persone sono scese per le strade di Rio de Janeiro per festeggiare il trionfo. Il brasiliano ha realizzato 40 gol in 54 incontri ed è sicuramente il miglior attaccante del Sudamerica in questo momento: per la sua stagione merita 10 e lode. Spesso i club italiani cercano talenti esotici, è normale che l'Inter pensi solo a venderlo? Incurante di possedere un patrimonio tecnico oltre che economico, il club nerazzurro sta cercando di ottenere il massimo profitto dalla sua cessione e magari andrà a prendere Giroud. La scelta migliore invece non potrebbe essere quella di tenerlo?