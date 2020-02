Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Argomento di oggi è Milan Skriniar.



Lo slovacco è sicuramente tra i migliori difensori al mondo: si è integrato bene nella difesa a tre di Conte quando è stato utilizzato a destra, mentre a sinistra ha faticato troppo. Il rendimento non è stato da lui e merita 5 in pagella: Conte e l'Inter hanno il dover di restituirgli il suo ruolo ideale per farlo rendere al massimo.