Negli ultimi cinque giorni, infatti, la squadra di Inzaghi era in vantaggio e entrambe le volte si è fatta rimontare da due squadre decisamente più deboli. La società pretende un salto di qualità, eppure i progressi - in campo - non si vedono. In quattro anni biancocelesti, Simone Inzaghi non aveva mai iniziato così male (1 vittoria, 1 pareggio, 2 sconfitte): il voto è 5.