Juventus e Inter stanno investendo molto nel mercato di gennaio, il Milan invece è praticamente fermo. Poi si potrebbe anche discutere sul fatto che due club che hanno un passivo di bilancio così evidente come Juve e Inter continuino a investire e spendere tanto denaro per i calciatori. Ma la realtà oggi racconta di una Juve che si rafforza molto con Vlahovic, l'Inter mette Gosens nel motore e il Milan invece ancora fermo al palo.



Per i rossoneri, per tenere testa a queste due realtà che continuano a rafforzarsi a forza di milioni, ora servirà ancora di più. Pioli dovrà ottenere più di quanto è riuscito a fare in queste ultime straordinarie stagioni. Servirà un Pioli da 10 e lode per continuare a tenere il Milan al vertice della classifica. Può riuscire anche in questa impresa.