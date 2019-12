Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. L'argomento del giorno è Leonardo Paredes.







Il centrocampista argentino del Paris Saint-Germain piace molto a Sarri, Paratici sta pensando a uno scambio con Emre Can. L'ex giocatore del Boca Juniors è talentuoso, ma non fa fare il salto di qualità. Insomma, un acquisto che non convince.