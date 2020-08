Smette di giocare a calcio Iker Casillas, un portiere straordinario, con qualità tecniche da 8 e vittorie da 10, per una media voto di 9: un Mondiale, due Europei, tra Champions League e 160 presenze con la maglia della Spagna, secondo per numero di apparizioni con la casacca della Roja. L'altro Buffon per definizione, del quale tra l'altro è grande amico. Si è sempre distinto anche per i comportamenti fuori dal campo, per i quali si è farro apprezzare, come la mitica frase nella Finale dell'Europeo 2012, quando chiese all'arbitro di non concedere il recupero sul punteggio di 4-0 per la Spagna, chiedendo "rispetto" per l'Italia. Si ritira un grande personaggio.