Alla vigilia del match dell'Inter contro il Brescia la televisione di Zhang in Cina ha mandato in onda un'immagine di Sandro Tonali con la maglia nerazzurra. Oggi, prima della partita degli uomini di Conte contro il Napoli, sul Duomo di Milano è apparsa l'effigie di Leo Messi, chiaramente sempre trasmessa dalla tv di Suning in Oriente. Si tratta sicuramente di una comunicazione particolare e provocatoria: genio o follia? Di certo così si fa in modo che si parli molto dell'Inter e del mercato dei nerazzurri, che si sono auto-accostati uno dei maggiori talenti italiani ma soprattutto uno dei più grandi giocatori della storia del calcio. Comunicazione da zero o da dieci? Certo, ci fa discutere...