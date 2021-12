E' incomprensibile per un campione della sua portata, una figuraccia internazionale non da lui. Deve saper gestire i momenti di nervosismo, le tensioni e le emozioni. Barella viene visto dai tifosi come il capitano del futuro dell'Inter, il capitano del futuro dell'Inter non può permettersi gesti simili che condizionano quella partita e probabilmente gli ottavi di finale di Champions League.