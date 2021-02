Cinque calciatori della Roma hanno chiesto alla società di restituire la fascia di capitano ad Edin Dzeko, il club ha risposto no. Il capitano rimane Pellegrini, una scelta giusta, corretta, da 7 in pagella. In un momento così difficile per la squadra, anche dal punto di vista della gestione interna, non può essere lo spogliatoio a stabilire chi è il capitano. All'interno di un club, di una squadra, ci deve essere una guida, che deve prendere le decisioni.