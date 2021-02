Samir Handanovic è diventato il punto debole dell'Inter. E' il capitano, è stato un protagonista per tante stagioni, ma ora è decisivo in negativo. Sta parando da 4, l'Inter si trova scoperta e doveva individuare un sostituto: ma siamo sicuri che Radu non possa dare addirittura maggiori garanzie rispetto ad Handanovic?