Argomento di oggi è la scelta dell'Inter di acquistare Kolarov.





E' difficile capire perché i nerazzurri hanno preso dalla Roma il serbo classe 1985. Kolarov è avanti con gli anni, fa fatica a fare l'esterno sinistro a centrocampo e in difesa non può essere una prima scelta, l'Inter ha già molti difensori affidabili in rosa. L'operazione è incomprensibile, il voto è 5.