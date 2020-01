Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. L'uomo del giorno è Stefano Pioli.



Si è parlato di Marco Giampaolo come il responsabile delle difficoltà, clamorose, del Milan, mandato via con 9 punti in 7 partite: 1,28 punti a partita. E Pioli? Il nuovo tecnico del Milan ha una media punti peggiore rispetto a quella dell'abruzzese: 13 punti in 11 gare, 1,18 a partita. Quindi, come Giampaolo era da 5, anche Pioli merita un'insufficienza piena.