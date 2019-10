Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Al centro della puntata di oggi c'è Sergej Milinkovic-Savic.



PERFETTO PER L'INTER - Avvio di stagione positivo per il serbo, che ha brillato nel 4-0 contro il Genoa. Con lui, l'assalto alla Champions è possibile per la Lazio. Nel futuro, però, c'è una big da scudetto: Milinkovic potrebbe fare al caso dell'Inter, che cerca un giocatore con le sue caratteristiche. Per il momento, intanto, il voto è 8.