Mentre la Juve giocava in Coppa Italia contro la Spal, Cristiano Ronaldo era con la compagna Georgina a festeggiare il suo compleanno. Ci sta che si prenda un turno di riposo, la partita non era così impegnativa, ma ha colpito molto vedere le immagini della coppia a Courmayeur. La Valle d'Aosta non poteva essere raggiunta da Ronaldo, che risiede in Piemonte: ha violato le restrizioni che costringono tutti gli italiani in casa a non muoversi, se non per determinati motivi. Ovviamente ha sbagliato, la multa non sarà un problema per lui, ma il fatto che non rispetti le regole non è bello e che addirittura diffonda sui social le immagini è anche peggio: che sia ingenuità o arroganza, un comportamento da 5.