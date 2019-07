Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con la pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Nella terza "puntata", il focus è sull'arrivo di due nuovi direttori sportivi di Roma e Fiorentina, Gianluca Petrachi e Daniele Pradè.



FORTI E DECISI - In conferenza stampa si sono presentati alla grande, dimostrando di essere arrivati al posto giusto nel momento giusto: Petrachi si è trovato a gestire gli addii di Totti e De Rossi, Pradè ha in mano il futuro di Chiesa. Per ora, per come si sono presentati e per le decisioni prese, il voto è 7,5.