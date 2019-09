Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Al centro della puntata di oggi c'è la questione razzismo e gli ululati contro Romelu Lukaku.



SILENZIO PREOCCUPANTE - Detto che i responsabili devono essere individuati ed espulsi dagli stadi. Inizia a stupire il silenzio dell'Inter, un club che l'anno scorso si era distinto per la campagna anti-razzismo. La speranza è che i nerazzurri non stiano zitti per non andare contro i propri stessi tifosi.