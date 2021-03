L'infortunio a Vidal crea un problema a Conte, a questo punto è necessario che l'Inter recuperi Stefano Sensi. L'ex Cesena e Sassuolo è un giocatore che, quando è stato bene, ci ha fatto 'innamorare'. All'inizio della scorsa stagione è stato protagonista di un avvio fantastico, poi si è perso tra mille infortuni. E anche qualche condizionamento psicologico, come ha dichiarato Conte.





Sensi ha necessità di risolvere in maniera definitiva i suoi problemi. In un momento così delicato l'Inter ha bisogno di ritrovar quel Sensi da 8 in pagella. Andrebbe bene anche da 7...