IL TABELLINO

Gianni Brera sceglieva, solitamente per sé, per il suo servizio, la partita clou della domenica (oh quando tutto il calcio del campionato era nel giorno del Signore..) sommando, incontro per incontro, i punti delle antagoniste: più punti, più prestigio, quasi sempre anche più interesse. Lui parlava di scudetto, qui si parla di retrocessione: i 15 punti del Cagliari e i 17 del Torino che gli fa visita orpellano la sfida nell’Isola di numeri leggeri in assoluto, dopo già tanto campionato,E invece eccola per noi del nuovo calcio avviluppato dal Covid, stavolta con Linetty del Torino costretto allo stop da un tampone brutto e cattivo. Per chi ci crede: Torino schema 3-5-2, Cagliari schema 3-4-2-1.. La lingua francese ha un termine, le néant, letteralmente il non essente, per dire di un nulla di questo tipo, un nulla assoluto, per di più evidenziato da quella che era l’attesa forte di un qualcosa, un qualcosina almeno. Gente che pure abitualmente sa giocare a calcio, tipo Nainggolan per i sardi e Belotti per i piemontesi, risucchiata non tanto da una mediocrità generale quanto da un impaccio generale, visto che nessuno sembra voler fare la partita, cercare di darle una svolta, fosse anche con un tentativo assurdo, bislacco, balordo, o con una protesta ignifera.Ecco, si avverte profondamente l’assenza di pubblico, si avverte nel senso che non si ode nulla, al massimo qualche gridolino dalle panchine e qualche urletto di giocatori impegnati, ma per fortuna neanche troppo, nella vasta commedia della neoarte calcistica italiana consistente nel tramutare un buffetto in un colpo di maglio. Orsato, l’arbitro, dirige facile e dirige pure bene, e ci mancherebbe (al 7’ un contatto fra Lukic e Ceppitelli poteva aver fatto pensare a un rigore pro Toro, ma neanche il Var era intervenuto).Intervallo propizio a pensamenti persino meno squallidi. Per esempio Ansaldi che festeggia (festeggia?!) la centesima partita in maglia granata, per esempio Simeone che non segna da tre mesi e mezzo e sembra voler insistere. Speranza che con il bel tempo ritorni la pausa drink, altrimenti detta cooling break, quando si smette di giocare, ci si disseta e magari si tengono belle proficue conversazioni sul match in corso.. Un po’ più Toro, e dopo mezz’ora tocca a Cragno cominciare a fare il portiere, respingendo un pallone volante insidioso. Un minuto dopo, Bremer lo trafigge di testa, bellissima elevazione e colpo preciso e secco, su corner. Torino-Cagliari 1 a 0, massì. Bonizzoli per Zaza, Baselli per Lukic, nel Cagliari Pavoletti punta per Nainggolan abitatore soprattutto delle terre di mezzo.. Nei 5’ di recupero Belotti, Rincon e Baselli tirano male sul portiere sardo, il 3 a 0 granata sarebbe stato troppo severo davvero per i sardi, neanche il Var per un impatto fra palla e petto alto di Bremer.31' s.t Bremer (T)31' s.t Mandragora (T)Cragno; Rugani, Ceppitelli (34' s.t Pereiro), Godin; Zappa (44' s.t Duncan), Marin, Nandez, Lykogiannis; Nainggolan (34' s.t Pavoletti), Joao Pedro; Simeone (25' s.t Cerri). All. Di FrancescoSirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo (43' s.t Vojvoda), Rincon, Mandragora, Lukic (33' s.t Baselli), Ansaldi; Zaza (33's.t Bonazzoli), Belotti. All. NicolaDaniele Orsato di Schio26' p.t Lukic (T), 5' s.t Belotti (T), 19' s.t Simeone (C), 27' s.t Ceppitelli (C), 43' s.t Zappa (C)