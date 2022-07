La prima testata a dare la notizia è stato il quotidiano Le Parisien, sempre molto ben informato sulle questioni che riguardano il. Lo scorso 6 luglio il giornale francese ha svelato le manovre in corso per la costituzione di una partnership fra la società calcistica controllata da Qatar Sports Investments (QSI) e lo Sporting Braga , il club che con l'avvio del nuovo secolo si è stabilmente affermato come la quarta forza del calcio portoghese. E nella giornata di ieri l'indiscrezione è stata ripresa e arricchita da O Jogo, il quotidiano sportivo di Oporto sempre molto attento non soltanto alle faccende portiste ma anche a tutto il calcio del Portogallo settentrionale. Dall'articolo odierno si apprende che il presidente dello Sporting Braga,, ha compiuto lo scorso aprile un viaggio in Qatar per effettuare una prima valutazione di fattibilità dell'operazione. Da allora il dossier è ancora in fase di studio ma le possibilità che la partnership si realizzi sono in crescita. La prospettiva è che al Braga venga data la possibilità di compiere il definitivo salto di qualità per competere con le tre big lusitane (Benfica, Porto e Sporting) nella corsa alla vittoria del campionato nazionale. E dal punto di vista di QSI verrebbe compiuto un passo importante per realizzare almeno due obiettivi. Il primo obiettivo è proseguire con la realizzazione del modello già sperimentato dal governo degli Emirati Arabi Uniti attraverso il, il sistema multiproprietario di club che pone al centro ile che proprio nei giorni scorsi ha realizzato l'acquisizione del un modello che il Qatar ha in parte realizzato attraverso la rete di club europei controllata da Aspire Zone Foundation e composta dagli austriaci del Lask Linz, dai belgi del KAS Eupen e dagli spagnoli del Cultural Leonesa , ma che fin qui è stata dedicata più allo sviluppo dei giovani da naturalizzare e destinare alla nazionale qatariota che a costruire una rete di squadre più o meno competitive nei rispettivi campionati nazionali. Il secondo obiettivo è piazzare un'importante bandierina in un mercato calcistico nazionale di straordinaria importanza sul piano globale qual è quello portoghese.– Dunque ci sono tutte le premesse affinché l'operazione si concluda positivamente e. Perché ciò succeda è necessario che QSI entri in modo massiccio nell'azionariato del club minhoto, con una quota di controllo. Ciò che potrebbe costituire ostacolo non agevole per l'operazione. Va ricordato che lo Sporting Braga è una(Sociedade Anónima Desportiva, il modello di società per azioni che nella penisola iberica è stato disegnato appositamente per le società sportive) e che la distribuzione delle quote è piuttosto complessa. Come riferito da O Jogo,un altroè controllato da, una media company portoghese fondata dal magnate, e un ulterioreè detenuto da un soggetto misterioso: si tratta di una società denominata. La Sundown ha sede a Londra e ha assunto questa denominazione a aprile 2016 dopo averne avute altre tre. Il suo amministratore risulta essere un arzillo signore di 77 anni (classe 1945) di nome, nazionalità inglese ma residenza a Cipro.. La sola cosa nota è che quel pacchetto azionario è stato ceduto nel 2016 dalla municipalità di Braga, che dunque non si è fatta scrupolo alcuno nel venderlo a un investitore straniero dall'identità non chiarita. Infine c'è un complessivodi azioni che è distribuito fra una. Dunque l'eventuale ingresso di QSI nella proprietà dello Sporting Braga dovrà passare per il rastrellamento di quote azionarie cedute da una o più di queste compagini proprietarie. Compito non semplice. Ma c'è un altro aspetto della vicenda che risulta di maggiore interesse per i suoi risvolti economici e politici.– L'elemento davvero cruciale su cui riflettere per analizzare questo dossier èHenrique è stato il numero 2 del Porto fino all'estate del 2016. Il primo settembre di quell'anno se ne andò sbattendo la porta per divergenze col presidente. Dopo poco meno di un anno, maggio 2017, Henrique è stato ingaggiato dal PSG col ruolo di direttore sportivo. E il primo colpo che ha messo a segno è stata l'acquisizione ditramite pagamento di clausola rescissoria da. Con una disponibilità economica come quella messa a disposizione dal fondo sovrano del Qatar, il lavoro da direttore è certo meno faticoso del normale. Ma per l'ex Ceo del Porto rimaneva l'ambizione di ricostruirsi un potere in Portogallo, col non secondario obiettivo di andare in contrasto col suo ex club. Per questo motivo, nel 2018, è stata aperta la prospettiva di una partnership fra il PSG e il Vitória Guimarães, che è stato facile leggere in prospettiva anti-portista . Quel progetto non è decollato mai davvero anche perché nel 2019, in modo improvviso, il vincolo fra Henrique e il PSG è stato rotto. Ma con altrettanta sorpresa, nei mesi scorsi, si è registrato un riavvicinamento. A marzo 2022 Antero Henrique è stato nominato direttore del campionato nazionale qatariota (Qatar Stars League) . E nel giro di poche battute è tornato a avere potere decisionale nelle vicende del PSG, sia pure senza avere un ruolo formale nel club parigino. Si deve a lui la nomina dinel ruolo di direttore sportivo del PSG. Cosa abbia spinto i vertici qatarioti a affidarsi di nuovo ai servizi di Henrique dopo nemmeno tre anni dalla rottura, non è dato sapere. La cosa sicura è che nel momento stesso in cui è tornato in orbita QSI, Henrique ha puntato di nuovo l'obiettivo verso il Portogallo. Guardando stavolta alla quarta forza del calcio lusitano. Che però, dal canto suo, è un club particolare. Si tratta infatti del mendesiano fra i club in circolazione. La crescita nazionale e internazionale dello Sporting Braga è il frutto di un patto che il presidente Salvador, appena eletto per la prima volta nel 2003, strinse con Jorge Mendes. Inoltre c'è la variabile dei rapporti fra lo stesso Sporting Braga e il Porto, che sono di norma molto buoni e giusto nei giorni scorsi sono stati rinsaldati dal trasferimento del difensore David Carmo in direzione Porto. Si è trattato di un affare da 20 milioni di euro, più 2,5 milioni supplementari in bonus . È la cifra record per un trasferimento all'interno del mercato portoghese e la peculiarità di questo affare è che lo hanno trattato direttamente i due presidente, Pinto da Costa e Salvador, senza avvalersi di intermediari. Va aggiunto un altro elemento al quadro: uno degli affari appena conclusi in uscita dal Porto è il trasferimento del centrocampista. In questo caso c'è stata l'intermediazione di Jorge Mendes. E davvero non si capisce cosa ci sia stato da intermediare, dato che il trasferimento è avvenuto con pagamento di clausola rescissoria. Resta comunque il fatto che anche questo affare si è concluso sotto la supervisione di Antero Henrique. Che dunque ha permesso al Porto di realizzare un lauto incasso. Come interpretare questa mossa? C'è un tentativo di di riappacificazione dopo la frattura dell'estate 2016? E in tutto ciò,? Si tratta di interrogativi che avranno risposta nei mesi a venire. Ma dalla composizione delle alleanze o inimicizie che ne deriveranno potrebbero dipendere molti equilibri politico-finanziari del calcio globale.@Pippoevai