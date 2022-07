Non erano in molti, inizialmente, a credere nell'interesse del Paris Saint-Germain per Gianluca Scamacca. Perché un club che in attacco può contare su Neymar, Mbappé e Messi dovrebbe acquistare un giovane italiano che non ha neanche mai giocato le coppe europee? Perché il Psg ha deciso di cambiare strategia. Accanto ai grandi campioni fatti e finiti, i francesi hanno deciso di puntare su ragazzi che ancora devono compiere il definitivo salto di qualità. Gente come Renato Sanches, per cui prosegue la sfida al Milan. Gente come Scamacca.



BLITZ E INCONTRI - A confermare quanto il ds Campos e il dt Antero Henrique vogliano puntare sul classe '99 c'è stato un incontro, non il primo di queste settimane, nei giorni scorsi. A Milano Henrique ha visto sia i dirigenti del Sassuolo che l'agente di Scamacca, per cercare di avvicinarsi a un accordo sulla valutazione dell'attaccante. I neroverdi chiedono sempre 50 milioni di euro, il Psg non è andato oltre i 35 complessivi di offerta, tra parte fissa e bonus. Restano 15 milioni di distanza, ma anche la consapevolezza di voler continuare a trattare. Perché la possibilità di compiere un salto come questo non capita tutti i giorni, Scamacca lo sa e non vuole perdere l'occasione.