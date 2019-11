Un'esplosione inaspettata che ora cambia le carte in tavola. L'Inter ha avuto pazienza con Gabigol, non l'ha venduto alla prima proposta arrivata e ora si sfrega le mani perché sa di avere tra le mani l'uomo che ha portato la Copa Libertadores al Flamengo dopo 38 lunghissimi anni. E' l'idolo della tifoserie rossonera e la dirigenza brasiliana non può permettersi di non riscattarlo. Ecco che, secondo Calcio e Finanza, l'Inter starebbe girando la situazione a suo favore: la richiesta è ora di oltre 30 milioni di euro. I noerazzurri attendono, non c'è fretta, men che meno ora.