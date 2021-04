Quinta Olimpiade conquistata per Federica Pellegrini, che a Sky Sport racconta tutta la sua emozione: "Sono contenta, era un tempo, un risultato e un passo voluto e cercato, anche se l'avvicinamento in questi giorni non è stato facilissimo. Non facendo il tempo per un decimo nei 100 c'è stato un mix di rabbia e sclero. Poi però mi sono sentita molto bene, questa velocità inaspettata di base è molto bella, adesso dobbiamo lavorare sul ritorno ma fa parte di tutto quel lavoro che abbiamo perso stando fermi. Diciamo che da gennaio in poi c'è stata una clausura sportiva in tutti i sensi, perché è vero che ogni mercoledì andava in onda Italia's Got Talenti ma le audition erano state registrate a settembre. Adesso intensificherò ancora di più la mia clausura".