Hakan Calhanoglu a costo zero farebbe gola a tantissimi, chiaro. Il suo contratto a scadenza nel prossimo giugno lo rende un'occasione nella testa di tanti dirigenti,perché Calhanoglu piace, è seguito dai tempi di Max Allegri in panchina, soprattutto a parametro zero diventerebbe un'opportunità che può intrigare la Juve come molte altre società. Ma cosa filtra in merito?- Come appreso da Calciomercato.com,. I segnali rossoneri rimangono orientati sulla fiducia come vi abbiamo raccontato , la firma di Calhanoglu prevede ancora un percorso da completare prima di arrivare, eppure non c'è una Juventus così avanti nei dialoghi proprio perché sicura che il destino di Hakan sia l'accordo con il Milan., proprio perché il Milan e Calhanoglu pianificano l'idea di andare avanti insieme.