, terzino sinistro del, parla a Milan Tv della sua esperienza in rossonero: "Ho vissuto una stagione molto bella, adesso ne è iniziata un'altra, altrettanto bella e qui sto vivendo gli anni migliori della mia carriera. Qui il calcio è più tattico e fisico, in Spagna si pensa maggiormente alla fase di possesso palla. Mi sono adattato molto bene al campionato italiano, mi è piaciuto molto, ora devo continuare a lavorare. Abbiamo una stagione molto lunga davanti e speriamo sia la migliore possibile"."E' un allenatore molto importante, da quando è arrivato ha messo le cose in chiaro, ci ha detto cosa fare. E' arrivato in un momento molto complicato, perché la squadra non vinceva e i tifosi non erano contenti. Ma da quando è arrivato lui siamo cresciuti come squadra e io come giocatore. Mi ha aiutato moltissimo, è anche grazie a Pioli se ora sono quello che sono"."Abbiamo lavorato per vincere tutte le partite, dopo il lockdown non abbiamo mai perso, questo ci dà fiducia per continuare a lavorare così e cercare di fare ancora meglio. Quest'anno ci sentiamo più forti. Nella passata stagione non avevamo iniziato bene, mentre ora siamo ripartiti da dove avevamo lasciato. Abbiamo iniziato bene e ora dobbiamo continuare così, senza rilassarci e dando tutto, provando a vincere tutte le partite e andando avanti in Europa League, che è molto importante per noi. Dobbiamo continuare così"."Ci sono molti terzini forti, ma dopo la stagione che ho fatto posso pensare di poter diventare uno dei migliori laterali del mondo. Quello che devo fare è continuare a lavorare e crescere giorno dopo giorno, ringraziando anche il mister, Paolo Maldini che mi ha portato qui e tutti i miei compagni, che mi aiutano quotidianamente":"Siamo molto tranquilli per la gara contro l'Inter: è come se fosse una partita normale, anche se si chiama derby. Abbiamo grande voglia di giocarlo e lo faremo sfruttando tutte le armi in nostro possesso, correndo e lottando per provare a vincere questa sfida"."L'arrivo di Ibra è stata una cosa molto positiva per noi, ci ha aiutati uno ad uno, anche nel crescere. Quando qualcosa non andava bene ci spalleggiava sempre"."Dopo la grande stagione che ho fatto non sono stato convocato in Nazionale, ma è normale, ogni allenatore ha i giocatori su cui conta, ma continuerò a lottare per far sì che venga convocato nelle prossime occasioni. Se succederà sarò il ragazzo più felice del mondo"."Sono venuto qui per restare a lungo, a maggior ragione dopo la grande stagione che ho fatto l'anno scorso. Dal primo momento sono stato accolto nel migliore dei modi e qui è come se fossi a casa, voglio restare qui ancora per tanto tempo. Come ho detto molto tempo fa dopo la chiamata di Maldini e la voglia del Milan di avermi non avevo altre priorità. Il Milan è un grandissimo club con una storia incredibile. Da qui sono passati giocatori straordinarie quando si è presentata la possibilità di venire qui non ho pensato ad altro"."Ogni tanto Maldini mi prende da parte e mi dice dove migliorare. Lo apprezzo tanto, è bellissimo che una persona come Maldini, per il calciatore che è stato, mi dia consigli e mi dica dove migliorare, o dove sto facendo bene"."Dovessimo arrivare in Champions li tingerei rossi e neri, con lo stemma del Milan di lato".