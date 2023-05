Dalla Francia a Salerno, con una puntata a Napoli per 'rovinare' la festa-scudetto della squadra di Spalletti. Boulaye Dia è l'uomo-copertina dell'ultima giornata di campionato, quel giocatore che ha fatto strozzare in gola l'urlo di 60mila tifosi napoletani pronti a festeggiare la vittoria del campionato. Ma non avevano fatto i conti con il capocannoniere della Salernitana: 12 reti e 6 assist in 29 partite, mica male come prima stagione in Italia.



IL RISCATTO - In estate il ds granata Morgan De Sanctis ha trovato l'accordo con il Villarreal per un prestito con diritto di riscatto di 12 milioni di euro, e ora il club ha tutte le intenzioni di confermare il classe '96 a titolo definitivo: "In estate non c'è stata la consapevolezza di quanto fosse forte - ha detto De Sanctis - ora ce lo teniamo stretto".



GLI OCCHI DELLA PREMIER - Dopo una stagione da protagonista - e non è ancora finita - il valore dell'attaccante continua a salire: oggi supera di poco i 15 milioni di euro, ma da qui al termine del campionato potrebbe ancora aumentare. Lo sanno anche in Inghilterra, dove ci sono alcuni club che lo stanno seguendo con attenzione. Dia piace in Premier League e sul tavolo della Salernitana potrebbero arrivare offerte concrete dopo averlo riscattato. Al momento però la società vuole tenersi stretto il bomber che li sta trascinando verso la salvezza, per un finale di stagione da protagonista.